Ошибка маневра погубила четверых в Карачаево-Черкесии

Опубликовано: 10:38, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пытаясь обогнать едущий впереди транспорт водитель иномарки устроил ДТП, в котором погибли четыре человека. По факту продолжается проверка.

Трагическая авария, унесшая жизни четверых человек произошла на автодороге из Лермонтова в Черкесск.

Установлено, что водитель Toyota Camry, выполняя маневр обгона вылетел на «встречку», где столкнулся с отечественной легковушкой и иномаркой.

Пассажиры машины российского производства и иномарки скончались на месте.

По факту ведется проверка, выясняется степень виновности участников аварии.