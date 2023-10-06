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Ошибка маневра погубила четверых в Карачаево-Черкесии

Ошибка маневра погубила четверых в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пытаясь обогнать едущий впереди транспорт водитель иномарки устроил ДТП, в котором погибли четыре человека. По факту продолжается проверка.

Трагическая авария, унесшая жизни четверых человек произошла на автодороге из Лермонтова в Черкесск.

Установлено, что водитель Toyota Camry, выполняя маневр обгона вылетел на «встречку», где столкнулся с отечественной легковушкой и иномаркой.

Пассажиры машины российского производства и иномарки скончались на месте.

По факту ведется проверка, выясняется степень виновности участников аварии. 

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