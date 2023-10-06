Ошибка маневра погубила четверых в Карачаево-Черкесии

Пытаясь обогнать едущий впереди транспорт водитель иномарки устроил ДТП, в котором погибли четыре человека. По факту продолжается проверка.
Трагическая авария, унесшая жизни четверых человек произошла на автодороге из Лермонтова в Черкесск.
Установлено, что водитель Toyota Camry, выполняя маневр обгона вылетел на «встречку», где столкнулся с отечественной легковушкой и иномаркой.
Пассажиры машины российского производства и иномарки скончались на месте.
По факту ведется проверка, выясняется степень виновности участников аварии.