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Авария с автобусом Москва –Махачкала лишила жизни женщину

Авария с автобусом Москва –Махачкала лишила жизни женщину
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Саратове автобус Москва – Махачкала столкнулся с фурой. Жертвой аварии стал один человек. В автобусе находились жители Дагестана, Бурятии и Московской области.

Автоавария с участием автобуса, который следовал из Москвы в Махачкалу, произошла в Саратове.

Как сообщает "АиФ-Саратов", фура марки Mercedes-Benz врезалась в стоящий автобус с пассажирами в Гагаринском районе города.

От полученных повреждений умерла 52-летняя женщина из Подмосковья. Еще 10 человек получили травмы. Им всем оказали медицинскую помощь.

Стоит добавить, что в автобусе находились жители Дагестана, Бурятии и Подмосковья.

Автобус попал в аварию в Дагестане: есть пострадавшие

Автобус попал в аварию в Дагестане: есть пострадавшие

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