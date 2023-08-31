Авария с автобусом Москва –Махачкала лишила жизни женщину

Опубликовано: 10:59, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Саратове автобус Москва – Махачкала столкнулся с фурой. Жертвой аварии стал один человек. В автобусе находились жители Дагестана, Бурятии и Московской области.

Автоавария с участием автобуса, который следовал из Москвы в Махачкалу, произошла в Саратове.

Как сообщает "АиФ-Саратов", фура марки Mercedes-Benz врезалась в стоящий автобус с пассажирами в Гагаринском районе города.

От полученных повреждений умерла 52-летняя женщина из Подмосковья. Еще 10 человек получили травмы. Им всем оказали медицинскую помощь.

Стоит добавить, что в автобусе находились жители Дагестана, Бурятии и Подмосковья.