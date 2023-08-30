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Автобус попал в аварию в Дагестане: есть пострадавшие

Автобус попал в аварию в Дагестане: есть пострадавшие
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ребенок и двое взрослых пострадали в Дагестане в результате аварии с участием пассажирского автобуса.

Авария с участием автобуса с пассажирами произошла на трассе Астрахань – Махачкала на территории Дагестана. Пострадавшие были доставлены в больницу.

"В результате ДТП с различными телесными повреждениями доставлены в медучреждение водитель ВАЗ и его пассажиры - годовалый ребенок и 36-летняя жительница Ставропольского края"

– пресс-служба МВД РФ по Дагестану

Установлено, что водитель отечественной легковушки из-за несоблюдения ДТП врезался в автобус, от удара о который его занесло на Chevrolet.

По факту продолжается проверка, устанавливаются все детали случившегося.

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