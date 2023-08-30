Автобус попал в аварию в Дагестане: есть пострадавшие

Ребенок и двое взрослых пострадали в Дагестане в результате аварии с участием пассажирского автобуса.
Авария с участием автобуса с пассажирами произошла на трассе Астрахань – Махачкала на территории Дагестана. Пострадавшие были доставлены в больницу.
"В результате ДТП с различными телесными повреждениями доставлены в медучреждение водитель ВАЗ и его пассажиры - годовалый ребенок и 36-летняя жительница Ставропольского края"
– пресс-служба МВД РФ по Дагестану
Установлено, что водитель отечественной легковушки из-за несоблюдения ДТП врезался в автобус, от удара о который его занесло на Chevrolet.
По факту продолжается проверка, устанавливаются все детали случившегося.