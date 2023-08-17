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Авария в Дагестане унесла 4 жизни

Авария в Дагестане унесла 4 жизни
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ДТП с участием большегруза и внедорожника на трассе «Кавказ» унесло четыре жизни.

Четверо погибли в результате столкновения большегруза и внедорожника на 848-м км трассы «Кавказ» (Карабудахкентский район Дагестана).

Правоохранители установили, что водитель за рулем Honda CR-V выехал на «встречку», где врезался в фуру.

«В результате ДТП водитель и трое пассажиров Honda CR-V от полученных травм скончались на месте происшествия»

– пресс-служба МВД Дагестана

В настоящее время на месте работают правоохранители. По факту ведется следствие.

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