Авария с внедорожником в Сочи уложила в больницу девять туристов

Опубликовано: 17:59, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня вечером в ДТП в Сочи во время джиппинг-тура попал внедорожник с туристами, в больницах города оказались девять человек, в числе которых – ребенок и беременная женщина, УАЗ с туристами протаранил скалу.

Джиппинг-тур в Сочи сегодня закончился большим ДТП – водитель УАЗа с туристами не справился с управлением, слетел с трассы, после чего врезался в скалу, сообщили в пресс-службе УГИБДД города-курорта.

"Во время проведения джипинг-тура автомобиль УАЗ с туристами попал в ДТП. Машины скорой помощи госпитализировали девятерых пострадавших с сотрясением мозга и переломами конечностей"

- УГИБДД Сочи

Все произошло в поселке Салох-Аул в Лазаревском районе: в числе пострадавших оказались ребенок и беременная женщина. К счастью, других машин в аварии не оказалось, все пострадавшие получили сотрясения мозга и переломы, передает "Интерфакс".

На месте аварии работают сотрудники ДПС и следователи, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.