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Автобус с детьми попал в ДТП на Кубани

Автобус с детьми попал в ДТП на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Детская футбольная команда попала в ДТП на Кубани. Есть погибший и пострадавшие. Проводится расследование.

Один человек погиб и двое были госпитализированы с ранениями после аварии, участниками которой стал грузовой автомобиль и микроавтобус, в котором находились дети. ДТП произошло на автодороге Краснодар – Ейск.

"Около 13:00 мск в Брюховецком районе на автодороге Краснодар - Ейск произошло ДТП с грузовым Mitsubishi Fuso и микроавтобусом. В "Газели" из Каневского района в Краснодар ехали дети на соревнования по футболу. В автобусе пострадали двое 15-летних ребят, один подросток (15 лет) погиб в автомобиле скорой помощи"

– пресс-службе ГУ МВД России по региону

По факту проводится проверка. Согласно предварительной версии, водитель большегруза вылетел на «встречку», где столкнулся с микроавтобусом.

Впоследствии глава региона Вениамин Кондратьев дополнил картину произошедшего, сообщив о том, что в автобусе находилась детская футбольная команда.

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