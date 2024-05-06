Оппозиция с утра снова штурмует центр Еревана

Сегодня ранним утром в Ереване возобновились протестные акции оппозиции, требующей отставки с поста премьер-министра Армении Никола Пашиняна, полиция страны уже начала задержания наиболее рьяных демонстрантов.

Оппозиционные активисты с раннего утра снова пытаются блокировать центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, полиция начала их задержания.

Шествие оппозиции стартовало со станции метро "Еритасардакан", после чего на некоторое время митингующие перекрыли перекресток центральных улиц армянской столицы, однако после того, как правоохранители пообещали начать задерживать бунтарей, они разблокировали перекресток, передает Sputnik-Армения.

Сейчас протестующие обосновались на центральной площади Сахарова рядом с правительственными зданиями, специальные силы полиции пытаются не допустить блокировки прилегающих улиц.

Ранее глава Тавушской епархии ААЦ архиепископ Баграт Галстанян призвал с утра по всей Армении провести мирные акции неповиновения.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне утром в Ереване тоже прошли акции протеста, на которых митингующие начали перекрывать улицы: полиция с утра задержала 88 человек. Протестные акции в армянской столице длятся шестой день.