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Оползень сошел в Израиле: погиб ребенок

Машина скорой помощи Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ребенок пяти лет погиб и восемь человек пострадали  в результате схода оползня в Израиле.

Оползень и камнепад привели к гибели пятилетнего ребенка в районе национального парка Эйн-Геди в Израиле. Также сообщается о восьми пострадавших, в числе которых есть дети. Трое пострадавших были спасены с автостоянки, в том числе четырехлетняя девочка, а также двое мужчин. Проводилась эвакуация.

На место прибыли спасатели и медики. Спасательная операция проводится с привлечением вертолетов.

Известно, что шоссе 90 в направлении нацпарка временно перекрывалось.

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