Оползень сошел в Израиле: погиб ребенок

Опубликовано: 12:59, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ребенок пяти лет погиб и восемь человек пострадали в результате схода оползня в Израиле.

Оползень и камнепад привели к гибели пятилетнего ребенка в районе национального парка Эйн-Геди в Израиле. Также сообщается о восьми пострадавших, в числе которых есть дети. Трое пострадавших были спасены с автостоянки, в том числе четырехлетняя девочка, а также двое мужчин. Проводилась эвакуация.

На место прибыли спасатели и медики. Спасательная операция проводится с привлечением вертолетов.

Известно, что шоссе 90 в направлении нацпарка временно перекрывалось.