Вестник Кавказа

Опасный ветер - в Анапе запретили купание на матрасах

Опасный ветер - в Анапе запретили купание на матрасах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня на пляжах Анапы введены ограничения ради безопасности отдыхающих. Из-за отжимного ветра нельзя купаться на матрасах.

Усилением ветра в Анапе привело к запрету на плавание в море на матрасах и катамаранах.

"В Анапе введен временный запрет на использование надувных плавсредств. Запрет действует сегодня, 7 сентября, в связи с усилением отжимного северо-восточного ветра"

– мэрия курорта

Порывы ветра сегодня могут достигать 15-20 м/с, отжимной ветер опасен тем, что может унести человека на плавсредстве в открытое море.

Отметим, что купальный сезон в Анапе продолжается, температура воды в море в эти выходные составляет 25 градусов.

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