Вестник Кавказа

Туроператоры назвали еще одну причину приостановки бронирования Анапы

Туроператоры назвали еще одну причину приостановки бронирования Анапы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отдых в Анапе летом бронируется менее активно. В РСТ предположили, что это связано с большим потоком негативной информации о ситуации в Краснодарском крае с разливом мазута.

Обилие негативной информации о разливе нефтепродуктов в Черном море в интернете может пугать туристов и снижать темпы бронирования отдыха в Анапе летом, предположил член правления РСТ Сергей Толчин.

"Педалирование исключительно неблагоприятной информации напрямую влияет на спрос. Мы уже видим замедление темпов бронирования и снижение глубины продаж"

- Сергей Толчин

Он подчеркнул, что туристы не отказываются от уже купленных туров на лето и наблюдают за ситуацией в Краснодарском крае, однако таких заявок сейчас мало. В основном россияне бронируют Анапу на февраль-март.

Сергей Толчин считает, что к лету ситуация с мазутом будет урегулирована, поэтому летний сезон состоится без проблем. К тому же, отели в Анапе чаще всего имеют развитую инфраструктуру – бассейны, спа-комплексы и аквапарки, поэтому в условиях невозможности плавания в Черном море, туристы смогут отлично провести отдых.

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