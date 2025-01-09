Туроператоры назвали еще одну причину приостановки бронирования Анапы

Отдых в Анапе летом бронируется менее активно. В РСТ предположили, что это связано с большим потоком негативной информации о ситуации в Краснодарском крае с разливом мазута.

Обилие негативной информации о разливе нефтепродуктов в Черном море в интернете может пугать туристов и снижать темпы бронирования отдыха в Анапе летом, предположил член правления РСТ Сергей Толчин.

"Педалирование исключительно неблагоприятной информации напрямую влияет на спрос. Мы уже видим замедление темпов бронирования и снижение глубины продаж"

- Сергей Толчин

Он подчеркнул, что туристы не отказываются от уже купленных туров на лето и наблюдают за ситуацией в Краснодарском крае, однако таких заявок сейчас мало. В основном россияне бронируют Анапу на февраль-март.

Сергей Толчин считает, что к лету ситуация с мазутом будет урегулирована, поэтому летний сезон состоится без проблем. К тому же, отели в Анапе чаще всего имеют развитую инфраструктуру – бассейны, спа-комплексы и аквапарки, поэтому в условиях невозможности плавания в Черном море, туристы смогут отлично провести отдых.