Вестник Кавказа

Госпиталь для дельфинов хотят построить на Кубани к весне

Госпиталь для дельфинов хотят построить на Кубани к весне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вскоре количество пострадавших от разлива мазута дельфинов в Краснодарском крае может возрасти. Центр спасения "Дельфа" подбирает участок земли для оперативного строительства госпиталя для дельфинов.

На Кубани планируется построить госпиталь для дельфинов, об этом сообщает научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа".

"Ищем землю в Анапе или Новороссийске для возведения экстренного госпиталя для дельфинов! Мы ожидаем увеличение больных и пострадавших китообразных этой весной. Времени остается все меньше"

– центр

Госпиталь может разместиться на территории размером 5-7 соток, расположенном не слишком далеко от моря. Для выхаживания дельфинов, пострадавших от выбросов нефтепродуктов, понадобятся два крытых бассейна с системами фильтрации. Также необходимо открыть лабораторию, завезти оборудование и медикаменты, организовать помещение для сотрудников.

Ранее сообщалось, что после ЧП с танкерами были обнаружены около 60 погибших дельфинов.

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