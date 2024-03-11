Оман направит на развитие туризма $31 млрд

Иностранных туристов ждут в Омане. В прошлом году турпоток вырос более чем на 38%, на этом Оман не собирается останавливаться. В курорты и достопримечательности вложат $31 млрд.

В Омане на развитие туристической отрасли направят инвестиции в размере $31 млрд.

О планах по развитию туризма рассказал заместитель министра наследия и туризма Омана Аззан Кассим Аль Бусаиди. Он уточнил, что инвестировать средства планируется постепенно, к 2040 году инвестиции превысят $31 млрд. На данный момент почти $6 млрд составляют вложения в 360 проектов развития туристической сферы.

Для развития туризма в стране планируется развивать инфраструктуру и создавать новые достопримечательности. В прошлом году турпоток в Оман составил 4 млн человек, это рекордный турпоток, он на 38% выше уровня 2022 года.

В Омане для иностранцев, в том числе россиян, отменили визы - до 14 дней туристы могут находиться в Султанате без виз. Поток туристов из РФ в Оман остается низким, отдых в Омане подходит обеспеченным путешественникам.