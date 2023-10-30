Вестник Кавказа

Сертификаты халяль Роскачества признали в Омане

Сертификаты халяль Роскачества признали в Омане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сертификаты «Роскачество-Халяль» стали признавать в Омане. Ранее российские экспорты были вынуждены дополнительно получать сертификаты в иностранных компаниях, что повышало издержки бизнеса.

В Омане в марте 2024 года официальное признание получили российские сертификаты халяль.

«Роскачество-Халяль» прошло аттестацию в Центре по аккредитации стран Персидского залива (GAC), после чего российские сертификаты халяльной продукции были признаны властями Омана.

Признание сертификатов открывает новые перспективы для экспорта. Теперь российские компании не должны получать сертификаты халяль от иностранных компаний, что позволить напрямую экспортировать продукты в Оман и сократить расходы.

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