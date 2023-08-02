Оливковое масло подделывали в Краснодарском крае

Подпольный цех, в котором подсолнечное масло превращали в оливковое, накрыт в Краснодарском крае. Подделку разливали по канистрам и выдавали продукт за масло из Испании и Греции.

«Оливковое» масло в станице Родниковская Краснодарского края производили из местного подсолнечного масла. Раскрыто нелегальное производство фальсификата.

Кубанское масло, ароматизированное и подкрашенное, продавалось по всей России, на упаковке подпольные производители писали, что это оливковое масло из Испании и Греции. На данном продукте мошенники ежемесячно зарабатывали около 10 млн рублей, сообщает Mash.

На предприятии изъято импортное оборудование, упаковочные материалы, а также 29 тонн «оливкового» масла.