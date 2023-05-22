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Очередь на Верхнем Ларсе сегодня превышает 700 грузовиков

Очередь на Верхнем Ларсе сегодня превышает 700 грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На сегодня Верхний Ларс открыт, однако на границе России с Грузией скопилась серьезная очередь. Более 700 большегрузов ждут возле КПП. Пункты пропуска легковушек остаются закрытыми на реконструкцию.

В очереди на прохождение российско-грузинской границы стоят сегодня свыше 700 грузовых автомобилей.

"По состоянию на 05:00 мск 22 мая на территории республики находятся 725 большегрузных транспортных средств, которые ожидают проезда через КПП "Верхний Ларс" в сторону Грузии"

– МВД Северной Осетии

За минувшие сутки границу преодолели 519 грузовиков, следующих из РФ в Грузию. В обратную сторону пограничники пропустили 384 фуры.

Напомним, пропуск легковых автомобилей ограничен до 5 июня, КПП реконструируется, легковушки проходят границу с задержкой через пункты пропуска для грузовиков.

Как добраться в Грузию на машине

Как добраться в Грузию на машине

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