На сегодня Верхний Ларс открыт, однако на границе России с Грузией скопилась серьезная очередь. Более 700 большегрузов ждут возле КПП. Пункты пропуска легковушек остаются закрытыми на реконструкцию.
В очереди на прохождение российско-грузинской границы стоят сегодня свыше 700 грузовых автомобилей.
"По состоянию на 05:00 мск 22 мая на территории республики находятся 725 большегрузных транспортных средств, которые ожидают проезда через КПП "Верхний Ларс" в сторону Грузии"
– МВД Северной Осетии
За минувшие сутки границу преодолели 519 грузовиков, следующих из РФ в Грузию. В обратную сторону пограничники пропустили 384 фуры.
Напомним, пропуск легковых автомобилей ограничен до 5 июня, КПП реконструируется, легковушки проходят границу с задержкой через пункты пропуска для грузовиков.