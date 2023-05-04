Грузия на месяц закрывает проезды на границе с Россией для легковых автомобилей

Верхний Ларс с 5 мая на месяц закрывает проезды для легковых автомобилей. Пересечь границе между Россией и Грузией можно будет на личном автомобиле с большой задержкой через грузовые проезды.
Начиная с завтрашнего дня граница между Грузией и Россией будет практически полностью закрыта для легкового транспорта.
Пересечь российско-грузинскую границу на легковушке в течение месяца будет непросто. Такой срок отведен на ремонт единственного таможенно-пропускного пункта "Казбеги - Верхний Ларс". Планируется за месяц создать на «Верхнем Ларсе» новые проезды для легковых машин, информирует грузинский Минфин.
Как попасть в Грузию на машине
Пройти границу Грузии и России на машине в ближайший месяц все же будет можно - легковой транспорт будут пускать через проезды для грузовиков. При этом автомобилистов предупреждают о задержках.