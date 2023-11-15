Новый год в Москве будет снежным

На Новый год Москва будет укрыта снегом. Ожидается, что декабрь, также как и ноябрь, перевыполнит норму по осадкам и высоте сугробов.

По прогнозам синоптиков, новогодняя ночь в этом году в столице порадует белым снегом.

Согласно климатической норме, в Москве в конце декабря высота сугробов должна быть на уровне 17-19 см, норма осадков за месяц - 51 мм.

«Прогнозы обещают превышение этих показателей – как по высоте снежного покрова, так и (хотя менее существенное) по количеству выпавших осадков, так что Новый год в столице будет со снегом»

– центр погоды «Фобос»

В конце ноября в Москве сугробы оказались втрое выше нормы, превысив 20 см. Уходящий ноябрь - один из трех самых снежных в XXI веке. За месяц выпало полторы нормы осадков.