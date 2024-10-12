Дорожные власти Казахстана из-за непогоды закрыли большинство дорог

Прогноз погоды практически по всей территории Казахстана настолько тревожный, что "КазАвтоЖол" принял решение с сегодняшнего вечера до утра воскресенья, 10 ноября, ввести ограничения на большинстве автотрасс страны.

Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами Казахстана "КазАвтоЖол" объявил об ограничении сегодня, 9 ноября, с 20:00 по времени Астаны, движения на республиканских трассах из-за резкого ухудшения погодных условий.

В Акмолинской области для всех видов транспорта закрываются дороги из Астаны до границы Павлодарской области, из Алматы до границы РФ на Екатеринбург, в Павлодарской области - на автотрассе Астана-Шидерты, в Карагандинской области из Алматы до границы РФ на Екатеринбург, предупредив, что ориентировочное время открытия дорог - 10 ноября 2024 года в 09:00, передает Sputnik Казахстан

Позже "КазАвтоЖол" сообщил об ограничении движения доя всех видов транспорта и в других регионах страны, в которые вошли 4 трассы в Акмолинской и 8 автодорог в Северо-Казахстанской областях.

Время и дата открытия автомобильного движения на всех этих дорогах ориентировочное - 9:00 10 ноября.