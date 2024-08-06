Вестник Кавказа

Новые взрывы в Ливане: пострадали минимум сто человек

Новые взрывы в Ливане: пострадали минимум сто человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ливане, где накануне в результате массового взрыва пейджеров погибли 11 и пострадали около 4 тыс человек, сегодня вечером случились новые взрывы. Масштабы ЧП пока не определены, однако число раненых достигло ста.

Второй день подряд в Ливане происходят массовые взрывы устройств связи, которыми пользуются члены "Хезболлы", сообщают СМИ.

Если накануне сдетонировали пейджеры, то сегодня взорвались рации. По данным ливанских СМИ, они были приобретены "Хезболлой" одновременно с пейджерами, несколько месяцев назад, передает РИА Новости.

По информации телеканала Al Hadath, от взрывов раций получили травмы предварительно минимум сто человек.

Случившееся уже прокомментировал генсек ООН Антониу Гутерриш. Он подчеркнул, что гражданские вещи не должны становиться оружием.

По данным СМИ, взрывы становятся все более массовыми: теперь детонируют солнечные батареи и даже бытовая кухонная техника, а также сканеры отпечатков пальцев, машины и мопеды. Судя по видеозаписям, бытовая техника взрывается прямо в магазинах.

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