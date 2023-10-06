Вестник Кавказа

Мажилис Казахстана рассматривает законопроект об особом статусе Туркестана

Мечеть Хазрет Султан в Астане
© Фото: Игорь Лепёхин
Парламент Казахстана сегодня начал рассмотрение законопроекта "Об особом статусе города Туркестан": ожидается, что его принятие позволит сформировать эффективную систему сохранения в городе памятников и объектов историко-культурного значения.

Депутатам Мажилиса (парламента) Казахстана сегодня был представлен на рассмотрение законопроект "Об особом статусе города Туркестан".

Необходимость принятия такого закона обусловлена двумя ключевыми факторами: признанием в 2021 году Советом сотрудничества тюркоязычных государств Туркестана духовной столицей тюркского мира, а также необходимостью сохранения исторического облика города и его объектов историко-культурного наследия.

Подготовка документа включала в себя изучение опыта сохранения исторических памятников в Азербайджане, Узбекистане, Италии и других странах.

Законопроект включает создание резервата памятников археологии Туркестана, ограничение строительства вокруг мавзолея Ходжа Ахмеда Ясауи, а также меры поддержки местных предпринимателей и ремесленников.

Напомним, проект закона предусматривает сохранение и возрождение культурного наследия, развитие традиционного ремесленничества, развитие и продвижение Туркестана как духовно-культурного, исторического и туристского центра, а также запрещает строительство объектов высотой более 7 м и другой строительной и хозяйственной деятельности, создающей угрозу существованию исторических объектов города.

Вместе с этим проектом парламент страны рассмотрит и  сопутствующий - "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу придания особого статуса городу Туркестан".

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