Казахстанский Туркестан получит особый статус исторического центра

Парламент Казахстана рассмотрит на своем заседании проект закона о новом, особом статусе Туркестана, объявленного духовной столицей тюркского мира: документ определяет город как духовно-культурный и исторический центр страны.

Правительство Казахстана вносит в парламент страны законопроект об особом статусе города Туркестан как духовно-культурного и исторического центра, сообщили в пресс-службе Кабмина.

"Премьер-министр Олжас Бектенов подписал постановление правительства о внесении на рассмотрение Мажилиса Парламента проекта закона "Об особом статусе города Туркестан"

- кабинет министров Казахстана

Закон позволит сформировать эффективную систему управления и сохранения памятников и объектов историко-культурного значения города, в том числе расположенного в охранной зоне объекта всемирного наследия – мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, на территории которого планируются научные археологические исследования и научно-реставрационные работы, передает Sputnik Казахстан.

Закон также предусматривает сохранение и возрождение культурного наследия, развитие традиционного ремесленничества, развитие и продвижение Туркестана как духовно-культурного, исторического и туристского центра, а также запрещает строительство объектов высотой более 7 м и другой строительной и хозяйственной деятельности, создающей угрозу существованию исторических объектов города.

Вместе с этим проектом парламент страны рассмотрит и сопутствующий - "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу придания особого статуса городу Туркестан", отметили в правительстве.

Напомним, на неофициальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в 2021 году город Туркестан был объявлен духовной столицей тюркского мира.