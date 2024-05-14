Казахстан ужесточает въезд для иностранцев

Попасть в Казахстан иностранцам стало сложнее – теперь им придется подтверждать то, что у них есть средства для проживания в стране, ужесточили требования и к работающим в стране иностранным специалистам.

Правила въезда в Казахстан стали жестче – это позволит более эффективно проводить контроль за мигрантами и выявлять возможные нарушения, сообщили в министерстве внутренних дел страны.

Так, в отдельный перечень выделены профессии, которые востребованы в Казахстане – для их обладателей вводятся специальные визы, а те, кто уже имеет многократные визы, смогут получить разрешение на постоянное проживание. В то же время появились дополнительные основания для отказа в таком праве, передает Tengrinews.kz.

Иностранцам и лицам без гражданства теперь могут отказать в ПМЖ, если их профессия востребована, но они не работали по специальности более полугода, в течение года они могут лишиться такого права. Это касается и тех, кто не проживал все это время на территории республики. Основанием, оправдывающим это, могут служить лишь болезнь и учеба, рассказали в МВД.

Сложнее будет и воссоединиться с семьей, живущей в Казахстане – теперь соискателю придется доказывать наличие средств для проживания, раньше это должна была делать только приглашающая его сторона, добавили в ведомстве.