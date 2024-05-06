Казахстан смягчит визовый режим для иностранных туристов

В Казахстане задумались о смягчении визового режима для иностранных туристов, которые приезжают в страну на длительное время - экономический эффект от такого решения ежегодно будет приносить бюджету страны свыше $6,8 млн.

В Казахстане в скором времени появится новая виза, по которой въезжающие в страну иностранные туристы могут находиться в ней гораздо более длительное время, сообщил на заседании правительства министр туризма и спорта республики Ермек Маржикпаев.

"Совместно с заинтересованными госорганами рассматривается вопрос по внедрению визы "современных кочевников" (Neo nomad visa) для иностранных граждан, предоставляя им право долгосрочного нахождения в стране. Ожидаемый экономический эффект от внедрения данной меры составит свыше 3 млрд тенге (более $6,8 млн) ежегодно"

- Ермек Маржикпаев

Выступая перед коллегами, министр отметил, что повод для столь оптимистичных расчетов дает нынешнее состояние всей туристической отрасли страны, которая полностью восстановилась после пандемии коронавируса, передает ТАСС.

В связи с этим существенно вырос и поток в страну туристов из дальнего зарубежья – в минувшем году Казахстан посетили 9,2 млн иностранных граждан, а это в два раза больше показателя 2022 года, - добавил министр, отметив: механизм внедрения Neo nomad visa уже разработан, сейчас его изучают заинтересованные госорганы.