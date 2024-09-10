Вестник Кавказа

Названы неофициальные столицы России - список

Зеленоградск
© Фото: Мурад Устаров/“Вестник Кавказа“
Названы неофициальные «столицы» России. В списке помимо культурной, есть лесная, пляжная, шоколадная и другие столицы. Какие города получили необычные названия? Полный список.

Неофициальные названия есть не только у Петербурга - культурной столицы России, но и многих других российских городов и регионов.

Исследование показало, что туристы дали альтернативные названия десяткам локаций, выделив яркие особенности каждого пункта. Так, Мурманская область прозвана «столицей северного сияния», Петербург - культурной столицей, Иркутская область - лесной. Главный курорт страны Сочи назван столицей пляжного туризма, а Тюмень получила статус столицы термальных источников. Научная столица, как выяснилось, находится в Новосибирской области, а российской столицей водопадов оказался Красноярский край.

В список вошли также:

  • Башкортостан - медовая столица,
  • Зеленоградск - столица кошек,
  • Нижний Новгород - столица закатов,
  • Суздаль - столица огурцов,
  • Покров - шоколадная столица,
  • Выборг - столица кренделей,
  • Карелия - столица калиток,
  • Пермский край - столица посикунчиков,
  • Кубань - столица черноморской барабульки,
  • Красноборск - столица белого гриба,
  • Астрахань - рыбная столица,
  • Тула - столица пряников,
  • Кострома - сырная столица,
  • Сергиев Посад - столица русской духовности.

Интересно, что златоглавая Москва также имеет оригинальное столичное название. Она известна как столица ж/д транспорта.

Подборкой поделился онлайн-сервис путешествий Tutu.ru, передают «Известия».

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