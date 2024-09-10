Названы неофициальные столицы России - список

Названы неофициальные «столицы» России. В списке помимо культурной, есть лесная, пляжная, шоколадная и другие столицы. Какие города получили необычные названия? Полный список.

Неофициальные названия есть не только у Петербурга - культурной столицы России, но и многих других российских городов и регионов.

Исследование показало, что туристы дали альтернативные названия десяткам локаций, выделив яркие особенности каждого пункта. Так, Мурманская область прозвана «столицей северного сияния», Петербург - культурной столицей, Иркутская область - лесной. Главный курорт страны Сочи назван столицей пляжного туризма, а Тюмень получила статус столицы термальных источников. Научная столица, как выяснилось, находится в Новосибирской области, а российской столицей водопадов оказался Красноярский край.

В список вошли также:

Башкортостан - медовая столица,

Зеленоградск - столица кошек,

Нижний Новгород - столица закатов,

Суздаль - столица огурцов,

Покров - шоколадная столица,

Выборг - столица кренделей,

Карелия - столица калиток,

Пермский край - столица посикунчиков,

Кубань - столица черноморской барабульки,

Красноборск - столица белого гриба,

Астрахань - рыбная столица,

Тула - столица пряников,

Кострома - сырная столица,

Сергиев Посад - столица русской духовности.

Интересно, что златоглавая Москва также имеет оригинальное столичное название. Она известна как столица ж/д транспорта.

Подборкой поделился онлайн-сервис путешествий Tutu.ru, передают «Известия».