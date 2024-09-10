Названы неофициальные столицы России - список

Неофициальные названия есть не только у Петербурга - культурной столицы России, но и многих других российских городов и регионов.
Исследование показало, что туристы дали альтернативные названия десяткам локаций, выделив яркие особенности каждого пункта. Так, Мурманская область прозвана «столицей северного сияния», Петербург - культурной столицей, Иркутская область - лесной. Главный курорт страны Сочи назван столицей пляжного туризма, а Тюмень получила статус столицы термальных источников. Научная столица, как выяснилось, находится в Новосибирской области, а российской столицей водопадов оказался Красноярский край.
В список вошли также:
- Башкортостан - медовая столица,
- Зеленоградск - столица кошек,
- Нижний Новгород - столица закатов,
- Суздаль - столица огурцов,
- Покров - шоколадная столица,
- Выборг - столица кренделей,
- Карелия - столица калиток,
- Пермский край - столица посикунчиков,
- Кубань - столица черноморской барабульки,
- Красноборск - столица белого гриба,
- Астрахань - рыбная столица,
- Тула - столица пряников,
- Кострома - сырная столица,
- Сергиев Посад - столица русской духовности.
Интересно, что златоглавая Москва также имеет оригинальное столичное название. Она известна как столица ж/д транспорта.
Подборкой поделился онлайн-сервис путешествий Tutu.ru, передают «Известия».