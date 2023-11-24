Светлогорск и Зеленоградск: морской и кошачий рай в Калининградской области

Калининградская область пользуется популярностью среди туристов. Любимые места для отдыха – Светлогорск и Зеленоградск. Где они находятся? Как до них добраться? Что там можно посмотреть?

Калининградская область известна не только большими запасами янтаря и тем, что здесь родился и похоронен философ Иммануил Кант. На сегодня это одно из самых популярных туристических направлений в России. И большинство путешественников предпочитают не задерживаться в Калининграде, а сразу отправляться в два небольших красивых города – Светлогорск и Зеленоградск.

Где находится Светлогорск?

Светлогорск (до 1947 года – Раушен) – городок на берегу Балтийского моря, расположенный на севере Калининградской области. Расстояние от краевого центра – примерно 30 км.

Как добраться?

Добраться до Светлогорска из Калининграда можно на автобусе или такси, но самым лучшим вариантом считается электричка. «Ласточки» стартуют с двух вокзалов Калининграда – Северного и Южного. Поездка будет стоить порядка 100 рублей и займет она не так много времени – 40 минут.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых в Светлогорске

Светлогорск – сказочный город посреди леса, с красивым видом на Балтийское море. Он действительно утопает в деревьях и зеленых парках. Каждое городское здание отделено от соседних строений участками леса. Курорт пользуется спросом и в этом году, несмотря на бурную реконструкцию инфраструктуры возле моря, которая сделает Светлогорск еще более красивым.

Достопримечательности

Светлогорск прекрасно сохранил свою исконную архитектуру. Глядя на него, можно подумать, что это, скорее, небольшой городок в Германии, чем курорт в России. Он очень тихий и спокойный, здесь много мест для пеших прогулок, он даже входит в ассоциацию Cittaslow – «Медленный город».

© Фото: Мурад Устаров

Сегодня Светлогорск активно обустраивает свою набережную, идут масштабные работы по реконструкции большого променада и городских пляжей, что омрачает купальный сезон для желающих позагорать и поплавать. Впрочем, они и из этой ситуации находят выходы. Все работы по благоустройству нижней части города завершатся совсем скоро, соответственно, и туристов будет в разы больше.

Одна из главных достопримечательностей Светлогорска – водонапорная башня начала ХХ века. Она уже давно не используется по назначению, но остается популярным в городе местом, хоть и по другой причине.

© Фото: Мурад Устаров

Еще одна известная точка Светлогорска – Центральная площадь и торговые ряды «Раушен». Хоть этот комплекс намного моложе водонапорной башни, но его внешний облик позволит туристам окунуться на два столетия назад. Это место облюбовали любители пофотографироваться.

Транспорт в городе

Местный транспорт – канатная дорога и лифт, расположенные на возвышенности. Поездка по пляжной зоне по канатке занимает порядка 5 минут. Отсюда открываются хорошие виды, что дает возможность сделать качественные снимки. Однако самый быстрый и удобный способ оказаться на променаде – лифт. Это тоже отличное место для селфи и фотосессий на фоне Балтийского моря.

Что можно купить в Светлогорске?

Помимо этого, в городе можно закупиться сувенирами (лавки на каждом шагу), изделиями из янтаря, вкусным шоколадом и марципаном. Кроме того, есть кафе и рестораны с вкусной местной кухней и блюдами из рыбы.

Светлогорск уже успели облюбовать туристы, хотя курортные зоны в городе еще обустраиваются. Тем не менее, для тех, кто не попал на пляж в Светлогорске, всегда найдется альтернативный способ провести время.

Где находится Зеленоградск?

Зеленоградск – маленький городок, расположенный в северной части Калининградской области. Расстояние от регионального центра – 32 км, город омывается водами Балтийского моря.

Как добраться из Калининграда?

Добраться до Зеленоградска из Калининграда можно несколькими способами, но самым удобным считается электричка. Поезда из центра региона отъезжают с двух вокзалов – Южного и Северного. Дорога обойдется в 70-90 рублей и займет примерно 35 минут.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туризм в Зеленоградске

Исторически сложилось, что Зеленоградск был курортом еще в те годы, когда он назывался Кранцем (до 1946 года). Но теперь в этот город приезжают не только для лечения. Сегодня Зеленоградск – одна из самых популярных туристических локаций среди путешественников.

Что можно посмотреть?

Гостей привлекают большой и чистый пляж с длинным пирсом, удивительный архитектурный облик, горы марципана, вкусная еда и… кошки. Да, Зеленоградск – это город кошек, живущих наравне с людьми. Им посвящен музей «Мурариум», откуда и пошла легенда о кошках.

У животных есть свой «котошеф», отвечающий за кормление и уход в сквере «Котофейня». Для них установлены домики с подогревом, а для желающих их покормить – автоматы с кормом. Кошкам посвящены скульптуры, уличные рисунки, светофоры, объявления и скамейки.

© Фото: Мурад Устаров

Еще одной гордостью города являются зеленоградские пляжи – «Центральный», «Нептун» и «Роза ветров». Средняя температура воды в летнее время – до 22 градусов, но прохлада никак не мешает наплыву отдыхающих. Вдоль пляжа раскинулась благоустроенная набережная, усеянная сувенирными лавками, магазинами, кафе и аттракционами.

Много народу и на центральной улице Зеленоградска – Курортном проспекте, иначе «зеленоградском Арбате». Это идеальное место для пеших прогулок, которые начинают с городской площади и завершают уже на пляже. Сохранившийся облик улицы с немецкими зданиями приятно удивит туристов и окунет их в историческую атмосферу.

© Фото: Мурад Устаров

Что попробовать в Зеленоградске?

На этой улице также можно обзавестись сувенирами, встретить и покормить котов или вкусно поесть самому. На проспекте расположены пекарни с тающей во рту выпечкой, рестораны с местной кухней и рыбными деликатесами, и кофейни, где можно отведать марципановый раф.