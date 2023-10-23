Вестник Кавказа

Краснодарское водохранилище высохло до «мертвого объема»

Краснодарское водохранилище высохло до «мертвого объема»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уровень воды в Краснодарском водохранилище почти достиг «мертвого объема».  Это произошло из-за засушливой погоды, установившейся в регионе.

Краснодарское водохранилище, одно из крупнейших водоемов Кубани, почти высохло  из-за длительной засухи. Уровень воды в водохранилище практически достиг «мертвого объема», что привело к обнажению дна. В настоящее время уровень водохранилища находится ниже на пять метров от нормального подпорного уровня.

Продолжительная засуха в регионе является одной из основных причин такого катастрофического снижения уровня водохранилища. Недостаток осадков привел к уменьшению водозборов из рек, в результате чего водоем не получал необходимого пополнения. Это привело не только к уменьшению запасов питьевой воды для местных жителей, но и к серьезным экологическим последствиям. Обнажившееся дно водохранилища может привести к загрязнению воды, а также изменению естественного баланса экосистемы водоема.

С наступлением осени на Кубани обычно происходит увеличение осадков, что может сыграть положительную роль в восстановлении уровня водохранилища. Прогнозируется, что с приходом осенних дождей водоем начнет пополняться.

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