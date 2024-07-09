Засуха на Кубани принимает угрожающие масштабы

Аграрии Кубани бьют тревогу: засуха, которая свирепствует в крае, может убить урожай, это уже заметно на кубанских томатах, которые перестали опыляться месяц назад, и восстановить их объемы вряд ли удастся в ближайшие три месяца.

Атмосферная засуха в Краснодарском крае становится опасной не только для людей, но и для растений – она достигла опасного агрометеорологического явления, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Уже сейчас от жары страдает все то, что высадили аграрии в десяти районах края – нормальных дождей в них не было уже месяц, а вот температура воздуха весь этот месяц днем держалась на уровне +30…+40 градусов, передает "АиФ-Юг".

Прогнозы синоптиков неутешительны: скорее всего, такая погода сохранится и дальше, дожди, и то небольшие, могут порадовать разве что жителей юго-восточных районов, юго-западного предгорья и побережья.

А вот растениям воды явно не хватает, и первыми в этой "борьбе за выживание" сдаются кубанские томаты: как утверждают аграрии, в первую очередь в крае может снизиться урожайность помидоров, и даже если ситуация с дождями нормализуется, объемы их производства можно будет восстановить только через три месяца, и то - при условии, что растения, которые сейчас плодоносят, удастся сохранить.

Причина в том, что помидоры перестали опыляться как раз месяц назад, когда выросла температура, пояснили в краевом Минсельхозе.