Происшествия в Батуми: падение лифта убило мужчину

Мужчина погиб после падения лифта в одной из многоэтажек столицы Аджарии в Грузии. Следователи возбудили уголовное дело.

В многоэтажном доме в Батуми обвалился лифт с человеком, рассказали в МВД Грузии.

Трагедия случилась накануне. Лифт упал с 16 этажа. Внутри него находился мужчина. От полученных вследствие удара травм он скончался на месте. Прибывшие медики не смогли его спасти.

Причины происшествия еще утоняются, добавили в ведомстве. Также возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при строительстве.