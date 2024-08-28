Вестник Кавказа

Удар молнии поразил россиянина в Батуми

Удар молнии поразил россиянина в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турист из Самары получил удар молнии около морской гавани в столице Аджарии в Грузии. Его доставили с незначительными ожогами в местную больницу, его жизни ничего не угрожает.

Молния ударила в российского туриста недалеко от одного из пляжей в аджарской столице в Грузии, рассказали в Telegram-канале SHOT.

Турист приехал на отдых в Батуми из Самары со своей семьей. Вместе они решили пойти к живописному пирсу, чтобы записать видео на память. В этот момент разразился удар и мужчина почувствовал, как его поразил ток. В месте удара сгорела и порвалась одежда, а турист упал на землю.

Родственники сразу вызвали врачей и, когда те приехали на место происшествия, были удивлены, как россиянин остался жив и не получил серьезных повреждений.

Сейчас самарчанин находится в батумской больнице с ожогами и восстанавливается после потрясения.

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