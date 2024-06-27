Вестник Кавказа

Азербайджан и Грузия согласовали большую часть общей границы

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители Азербайджана и Грузии завершили согласование общей границы более чем на 65%. При этом в Баку отметили, что между странами нет спорных вопросов.

Азербайджан и Грузия продолжают работу по согласованию общей государственной границы. Об этом сообщил в разговоре с журналистами пресс-секретарь МИД АР.

"С 1996 года действующая комиссия работает над делимитацией между двумя странами, и до сих пор две трети границы считаются согласованными. Мы считаем, что по азербайджано-грузинской границе нет спорных, есть несогласованные вопросы"

– Айхан Гаджизаде

Он подчеркнул, что это совершенно естественно, поскольку пограничный вопрос очень сложен и важен для любой страны.

"Поэтому пограничная линия должна быть определена таким образом, чтобы к ней больше не приходилось возвращаться. В настоящее время работа в данном направлении продолжается"

– пресс-секретарь министерства

Напомним, общая протяженность границы между двумя республиками Южного Кавказа составляет 480 км.

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