Вестник Кавказа

Грузия сменит посла в Азербайджане

Грузия сменит посла в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия выберет нового посла в Азербайджане – Зураб Патарадзе уйдет со своего поста с начала следующего года. Причина – истечение срока ротации.

Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе покинет свою должность с начала следующего года. Соответствующее распоряжение выпустило грузинское правительство.

«Согласно распоряжению правительства Грузии, 1 января 2025 года посол завершит свою дипломатическую миссию в Азербайджане в связи с истечением установленного срока в порядке ротации»

- правительство Грузии

О его судьбе в качестве посла в другом государстве пока ничего неизвестно.

Зураб Патарадзе служит послом Грузии в АР уже 6 лет, с конца лета 2018 года. До этого он был главой правительства Аджарии и послом своей страны в Турции и Казахстане.

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