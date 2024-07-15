Грузия сменит посла в Азербайджане

Грузия выберет нового посла в Азербайджане – Зураб Патарадзе уйдет со своего поста с начала следующего года. Причина – истечение срока ротации.

Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе покинет свою должность с начала следующего года. Соответствующее распоряжение выпустило грузинское правительство.

«Согласно распоряжению правительства Грузии, 1 января 2025 года посол завершит свою дипломатическую миссию в Азербайджане в связи с истечением установленного срока в порядке ротации»

- правительство Грузии

О его судьбе в качестве посла в другом государстве пока ничего неизвестно.

Зураб Патарадзе служит послом Грузии в АР уже 6 лет, с конца лета 2018 года. До этого он был главой правительства Аджарии и послом своей страны в Турции и Казахстане.