Вестник Кавказа

Завод трубочек для сока запустили "Сады Придонья"

Завод трубочек для сока запустили "Сады Придонья"
© Фото: сайт компании “Сады Придонья“
Компания "Сады Придонья", действующая в Волгоградской области, открыла собственное производство трубочек для маленьких соков для детей, так что теперь она не будет нуждаться в закупках со стороны.

Производитель детских соков, компания "Сады Придонья", которая работает в Волгоградской области, теперь сможет полностью обеспечивать себя трубочками для соков, которые продаются в небольших пакетиках, рассказали в ее пресс-службе.

"Компания решила полностью исключить закупку со стороны соломки для соков детских форматов 0, 2 л и 0,125 л, построив завод по ее производству"

– "Сады"

Производство, благодаря которому компания выйдет на самообеспечение, было запущено в этом месяце. На заводе налажены четыре линии. Предприятие будет выпускать 600 млн трубочек в год – ровно столько, сколько нужно компании для соков в коробочках.

Планируется, что завод окупится за два года.

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