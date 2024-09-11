Тбилиси ответил на санкции США призывом соблюдать Конституцию

Грузинский премьер озвучил свою позицию относительно санкций США против Грузии, в частности, против сотрудников МВД страны. Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости строго соблюдать Конституцию.

Соблюдение Конституции Грузии обязательно для всех, напомнил в ответ на американские рестрикции премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

У главы грузинского правительства спросили, с каким призывом он обратится к банкам по поводу ограничений, которые были введены Вашингтоном против сотрудников МВД Грузии.

"Каждый должен подчиняться грузинскому законодательству и Конституции, это очень простая вещь, которую я могу сказать. Это элементарное требование верховенства закона. Никто не может выйти за рамки Конституции Грузии"

– премьер

По его словам, главное для всех – это уважение к грузинскому законодательству, все же остальные вопросы будут решены постепенно.

Напомним, накануне США сообщили о санкциях, которые вводятся в отношении 4 граждан Грузии. В черные списки попали сотрудники МВД и лидеры "Альт-Инфо". Кроме того, Вашингтон работает над введением визовых ограничений против нескольких десятков, а точнее свыше 60 граждан Грузии и их родных.