Вестник Кавказа

Оверчук и Мустафаев встретились в Москве

Оверчук и Мустафаев встретились в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вице-премьеры, сопредседатели российско-азербайджанской межправкомиссии Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев провели встречу в российской столице.

Вице-премьер Азербайджана, сопредседатель межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Шахин Мустафаев прибыл в Москву, где провел встречу с российским коллегой Алексеем Оверчуком. Такое сообщение опубликовано на сайте российского кабмина.

Повестка переговоров была посвящена вопросам в развитие договоренностей, которые были достигнуты на переговора глав государств в Баку 19 августа.

В частности, Оверчук и Мустафаев поговорили по ряду актуальных тем российско-азербайджанского сотрудничества в таких сферах, как торговля и экономика, обсудили и научно-техническое сотрудничество.

При этом участники беседы сделали особый акцент на взаимодействии по транспорту, а также образованию и теме охраны природы.

"Рассмотрены также другие вопросы, представляющие взаимный интерес для Российской Федерации и Азербайджанской Республики"

– пресс-служба кабмина

В завершение встречи вице-премьеры подтвердили, что Москва и Баку остаются готовы к дальнейшему конструктивному диалогу, цель которого – комплексное упрочение двусторонних отношений.

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