Вестник Кавказа

Оверчук и Асадов встретились в Баку

Оверчук и Асадов встретились в Баку
© Фото: Правительство РФ
Переговоры вице-премьера России и премьер-министра Азербайджана прошли в Баку. Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев встретились в ходе визита российского чиновника в столицу Азербайджана.

Зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук провел переговоры с азербайджанским премьер-министром Али Асадовым, говорится в заявлении на сайте правительства России.

"В продолжение визита Алексей Оверчук был принят премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, с которым рассмотрел актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов"

– пресс-служба Кабмина

В ходе беседы политики также обратили внимание на важность подписания Дорожной карты по развитию ключевых направлений двустороннего сотрудничества на 2024-2026 годы.

Церемония подписания документа состоялась сегодня. В ней участвовали Алексей Оверчук и вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

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