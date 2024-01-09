Оверчук и Асадов встретились в Баку

Переговоры вице-премьера России и премьер-министра Азербайджана прошли в Баку. Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев встретились в ходе визита российского чиновника в столицу Азербайджана.
Зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук провел переговоры с азербайджанским премьер-министром Али Асадовым, говорится в заявлении на сайте правительства России.
"В продолжение визита Алексей Оверчук был принят премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, с которым рассмотрел актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов"
– пресс-служба Кабмина
В ходе беседы политики также обратили внимание на важность подписания Дорожной карты по развитию ключевых направлений двустороннего сотрудничества на 2024-2026 годы.
Церемония подписания документа состоялась сегодня. В ней участвовали Алексей Оверчук и вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.