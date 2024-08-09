Цены на авиабилеты все же будут снижаться

Россиянам не стоит опасаться дальнейшего роста цен на авиаперевозки – несмотря на то, что на их формирование влияет валютный фактор, рост международных перевозок позволит эффективно противостоять этому, заявили в РСТ.

В последнее время цены на международные авиаперелеты существенно выросли в сравнении с доковидными показателями, но явление это временное, заявил корреспонденту "Вестника Кавказа" в эксклюзивном интервью на полях пресс-конференции на тему "Завершение летнего туристического сезона: итоги и прогнозы на осень" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Если сравнивать с 2022 годом, когда был наименьший объем международных авиаперевозок, цены действительно снизились. Я хочу напомнить, средний чек на перелет в Турцию в 2022 году в мае, июне, было 60-70 тыс рублей. Сейчас средний чек на перелет в Турцию стал 30-35 тыс рублей"

- Дмитрий Горин

Вице-президент РСТ призвал тех, кто путешествует самостоятельно, все-таки обращать внимание на пакетные туры туроператоров, потому что перевозка на чартерных туристических рейсах в пакетном туре на 20% дешевле, чем самостоятельная, индивидуальная покупка билета.

"Здесь опять-таки работает валютный фактор. Потому что все международные тарифы пересчитываются, как правило, у нас из расчета курса евро. Если у нас был курс по 88-90 рублей за 1 евро летом, то сейчас он уже 101-102. Соответственно, изменение цены будет из-за изменения курсов валют. Но все-таки ключевым фактором, на мой взгляд, будет рост международных перевозок. Так, группа авиакомпаний "Аэрофлот" увеличила международные перевозки на 40%, и это как раз позволяет снижать цены"

- Дмитрий Горин

Туризм – это круглогодичные направления. И поэтому бархатный сезон, межсезонье, путешествия в невысокие даты – это всегда экономия вашего бюджета. Для тех, кто может взять отпуск и полететь в путешествие 10 декабря, это будет стоить существенно дешевле, чем полететь в такое путешествие 29 декабря, добавил вице-президент Российского союза туриндустрии.