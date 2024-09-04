Вестник Кавказа

Пожар в Крымске случился из-за сигареты

Пожар в Крымске случился из-за сигареты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Непотушенный окурок мог вызвать возгорание в одном из жилых строений в Крымске Краснодарского края. Он унес жизнь жительницы дома.

В кубанском Крымске горел частный дом, где находилась его хозяйка, рассказали в СКР по Кубани.

Возгорание обнаружили накануне вечером. Одно из помещений в доме на Революционной улице в Крымске наполнил огонь. Увидев его, неравнодушные соседи вызвали бригаду огнеборцев. Во время пожара в здании оставалась женщина. От полученных ожогов она скончалась.

Следователи предполагают, что причиной возгорания послужил непотушенный окурок. Сейчас они проводят проверку деталей.

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