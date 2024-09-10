Вестник Кавказа

За сутки пожарные ликвидировали почти 70 возгораний на Ставрополье

За сутки пожарные ликвидировали почти 70 возгораний на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожарные потушили в понедельник десятки возгораний в Ставропольском крае. Большая часть из них произошла на открытой местности.

В Ставропольском крае накануне было ликвидировано почти 70 пожаров. Об этом сказано в распространенном 17 сентября заявлении регионального управления МЧС.

"Всего за сутки Ставропольском крае произошло 69 пожаров, из них 11 в зданиях и сооружениях, один на транспорте и 57 на открытой территории"

– пресс-служба ведомства

В частности, накануне два крупных ландшафтных пожара случились в Пятигорске и Кисловодске. Один из них вспыхнул в лесном массиве на горе Дубрава, а второй – возле подножья Боргустанского хребта.

В настоящее время специалисты пытаются выяснить, что стало причиной обоих возгораний.

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