Глава Апшеронска арестован на Кубани

В Краснодарском крае завели дело в отношении мэра Апшеронска. Сегодня утром сообщалось о задержании чиновника.

В среду, 18 сентября, в Краснодарском каре арестовали главу Апшеронска. Об этом сказано в заявлении, распространенном региональным управлением СКР.

Андрея Короленко подозревают в превышении полномочий.

"Горячеключевским межрайонным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Апшеронского городского поселения. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ)"

– пресс-служба управления

Осенью прошлого года администрация подписала со строительной фирмой соглашение на ремонт моста.

Следствие отмечает, что подрядчик проинформировал руководителя об обнаружении инженерных сетей, которые не позволяют приступить к реконструкции. Прекрасно зная, что устранять эти препятствия должна администрация, чиновник возложил выполнение данных работ на подрядчика.

"В ходе неоднократных личный встреч с гендиректором организации обвиняемый потребовал от него заключить дополнительное соглашение о переносе сроков работ. Кроме того, фигурант потребовал передать ему денежные средства в размере 1,2 млн рублей для передачи их в счет оплаты услуг организации, осуществляющей демонтаж инженерных сетей"

– пресс-релиз

Мужчина понимал, что его действия будут противоправным, но при этом все равно согласился на это предложение.

Напомним, Короленко избрали мэром города Апшеронск в марте 2023 года.