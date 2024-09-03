Массовая драка в Афипском: арестованы более 10 человек

Суд принял решение об аресте более десяти участников массовой драки, которая произошла на Кубани в поселке Афипский, рассказали в МВД. Всего в полицию были доставлены более полусотни человек.

Административное наказание выбрано для не подчинившихся полиции участников массовой драки, случившейся вечером в субботу в поселке Афипский, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел в Афипском. Это поселок, расположенный в Северском районе Краснодарского края. Известна причина конфликта: он вспыхнул из-за девушки. Несмотря на большое количество участников, после потасовки все они разошлись, при этом пострадавших в результате ЧП нет.

В кубанской прокуратуре озвучили дополнительные подробности. Оказалось, что драка случилась у местного Дома культуры. Ее устроила, договорившись заранее, группа лиц. Потасовка была квалифицирована надзорным органом как нарушение общественного порядка. Открыто уголовное дело, оно будет расследоваться по статье о хулиганстве.

"За неповиновение законному распоряжению сотрудников правопорядка в административном порядке задержаны 12 человек, в том числе 11 работников предприятия, прибывшие из других регионов страны, и один местный житель"

– Волк

Суд выбрал для них разные сроки административного ареста: минимум двое, максимум семь суток.

При этом в ходе проверки в общей сложности в полицию доставили 54 человека.