Массовая драка в Афипском: арестованы более 10 человек

Административное наказание выбрано для не подчинившихся полиции участников массовой драки, случившейся вечером в субботу в поселке Афипский, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Инцидент произошел в Афипском. Это поселок, расположенный в Северском районе Краснодарского края. Известна причина конфликта: он вспыхнул из-за девушки. Несмотря на большое количество участников, после потасовки все они разошлись, при этом пострадавших в результате ЧП нет.
В кубанской прокуратуре озвучили дополнительные подробности. Оказалось, что драка случилась у местного Дома культуры. Ее устроила, договорившись заранее, группа лиц. Потасовка была квалифицирована надзорным органом как нарушение общественного порядка. Открыто уголовное дело, оно будет расследоваться по статье о хулиганстве.
"За неповиновение законному распоряжению сотрудников правопорядка в административном порядке задержаны 12 человек, в том числе 11 работников предприятия, прибывшие из других регионов страны, и один местный житель"
– Волк
Суд выбрал для них разные сроки административного ареста: минимум двое, максимум семь суток.
При этом в ходе проверки в общей сложности в полицию доставили 54 человека.