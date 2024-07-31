Будет ли атака Ирана на Израиль?

Гибель Исмаила Хании, политического лидера ХАМАС, вызвала волну спекуляций по поводу возможной атаки Ирана на Израиль. Действительно, смерть ключевой фигуры в палестинском движении сопротивления неизбежно повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке. Но может ли Иран атаковать Израиль? Проанализируем аргументы "за" и "против".

Аргументы "за" иранскую атаку

1. Идеологическая солидарность и моральные обязательства

Иран традиционно поддерживает палестинское сопротивление. Тегеран может воспринять гибель Хании, ставшую серьезным ударом по ХАМАС, как необходимость усилить поддержку палестинцев и заодно предотвратить подобные атаки.

Лидеры Ирана и ХАМАС пообещали на церемонии похорон Исмаила Хании в Тегеране и Дохе, что отомстят Израилю за убийство Хании. Сейед Хасан Насралла [генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла"] также заявил, что война против Израиля вступила в "новую фазу" и Израилю следует ожидать гнева и мести

–иранский обозреватель Расул Салими.

2. Возможность укрепления регионального влияния

На Ближнем Востоке сильна геополитическая конкуренция. Атаки на Израиль может укрепить иранское влияние среди шиитских и других антизападных групп и стран. Это подтвердит лидерство Ирана как главного противника Израиля и США в регионе. Подобный шаг будет стратегически оправданным и усилит позиции Ирана как важного геополитического игрока.

3. Популярность внутри страны и отвлечение от внутренних проблем

В Иране сейчас напряженная экономическая и социальная обстановка. Санкции, инфляция и безработица создают внутри страны ситуацию, которую правительство пытается контролировать. Военная операция против Израиля могла бы сплотить население вокруг правительства, развеять внутренние разногласия и отвлечь внимание от внутренних проблем.

Аргументы "против" атаки

1. Экономическая нестабильность и санкции

В свете текущих экономических трудностей Иран может быть не готов к полномасштабной военной операции. Санкции, наложенные на страну, усилили давление на экономику, и атака может привести к новым санкциям со стороны западных держав. Военная операция против Израиля может слишком дорого обойтись Ирану в текущих экономических условиях.

2. Риски международной эскалации

Атака на Израиль неизбежно вызовет ответный удар, который может привести к более широкому региональному конфликту, что повлечет масштабные непредсказуемые последствия.

Вероятно, цель этого теракта [убийство Исмаила Хании] заключается в том, чтобы втянуть в войну США, а не Иран. США и сам Нетаньяху уверены, что Иран превратил войну с Израилем из стратегии в тактику и реагирует на израильские действия по мере необходимости. Этот подход зависит от множества факторов. Иран не может вести полномасштабную войну. Для начала войны должна быть веская причина. Например, нападение на иранское посольство в Дамаске, хотя и не должно остаться без ответа, вряд ли приведет к объявлению войны. Даже убийство Хании подчиняется этому же правилу, потому что обе стороны в этих конфликтах все еще относятся к целям избирательно. Например, иранские атаки с использованием беспилотников и ракет по Израилю были точечными и сопровождались предварительным уведомлением стран региона

- иранский журналист и публицист Машалла Шамсольваэзин.

По его мнению, такого рода нападения могут передвигать границы сдерживания и иметь последствия, отличные от предыдущих:

Если Иран в ответ на убийство Хании выберет цели, которые приведут к болезненным потерям и разрушениям для Израиля (смерть людей, разрушение электросети в Хайфе вследствие атаки Ирана), то Израиль ответит, и тогда нужно будет увидеть, ответит ли Иран на ответные действия Израиля и так далее. В результате дело дойдет до полномасштабной войны. В противном случае мы должны увидеть, какое из ответных действий будет иметь сдерживающий эффект и где Иран установит предел своего ответа и изменит ли Израиль этот предел.

Очевидно, что иранское руководство осознает риски расширения конфликта, что делает прямую военную операцию маловероятной.

3. Дипломатия и переговоры

Иран на международных переговорах обозначает интерес к решению своей ядерной программы и смягчению экономических санкций. Начало войны против Израиля может подорвать эти дипломатические усилия, усложнить переговорные процессы и поставить ИРИ в более изолированное положение на мировой арене. Риторика нового президента Масуда Пезешкиана подтверждает эти опасения.

Перспективы и вероятные сценарии

Возможно, Иран выберет не прямую военную операцию, а косвенные меры воздействия. Об этом говорит тактика предыдущих ответных действий Ирана, проявляемая через асимметричные методы. Активизация деятельности симпатизирующих ИРИ группировок в Ливане, Сирии и Ираке представляется вероятным сценарием, который позволит Тегерану избежать открытой конфронтации, но при этом ответить на гибель Хании.

Кроме того, возможно, что Иран усилит дипломатическое и политическое давление на международной арене. Обращение к ООН, инициирование обсуждений гибели Хании в рамках международных организаций и привлечение внимания глобального сообщества к действиям Израиля уже стали частью стратегии Тегерана.

Гибель Исмаила Хании представляет собой серьезный вызов для ХАМАС и его союзников, в том числе Ирана. Однако непосредственная атака на Израиль с большой вероятностью приведет к широкомасштабной военной конфронтации и нанесет значительный ущерб иранской экономике и дипломатическим позициям.

Иран, скорее всего, выберет более осмотрительный путь, учитывающий как внутренние проблемы, так и международные последствия. Но возможность как прямого, так и непрямого ответа остается на повестке дня. Это означает, что региону стоит ожидать дальнейших проверок и испытаний, пока игроки продолжают балансировать между идеологическими обязательствами и практическими реалиями.