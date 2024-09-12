Автоавария на трассе "Кавказ" лишила жизни женщину

В Дагестане машина врезалась в стену заброшенного здания. В автомобиле находилась семейная пара. Женщина скончалась в больнице от травм.

Машина с семейной парой врезалась в стену заброшенного здания в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

ДТП произошло сегодня утром на трассе "Кавказ". Водитель иномарки двигался со скоростью, которая не обеспечивала постоянный контроль.

В результате автомобиль съехал с дороги и врезался в стену заброшенного здания. Помимо владельца, в машине сидела его жена. Оба не были пристегнуты ремнями.

Отмечается, что семейную пару доставили в больницу, однако женщину спасти не удалось – она умерла от полученных повреждений.