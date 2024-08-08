Вестник Кавказа

Топ 10 бойцов UFC: впервые попал Двалишвили, лидирует Махачев

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
UFC обновила свой рейтинг лучших бойцов, составленный вне зависимости от весовой категории. Теперь в него входит новый чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили, на первом месте остается россиянин Ислам Махачев.

Недавно завоевавший титул чемпиона UFC в легчайшем (до 61 кг) весе грузин Мераб Двалишвили попал в десятку лучших бойцов промоушена, составленную независимо от весовой категории.

Рейтинг Pound For Pound организация обновила сегодня. Двалишвили занимает в нем седьмую строчку.

На первом месте по-прежнему остается россиянин Ислам Махачев – обладатель чемпионского пояса в легком весе (до 70 кг).

Напомним, Мераб Двалишвили родился в Грузии, но уехал в США в 2013 году. Сначала он выступал в промоушене Ring of Combat, затем его заметили скауты UFC. Частью этой организации Двалишвили стал в 2017 году. На пути к чемпионскому титулу Двалишвили победил экс-чемпионов Жозе Альдо, Петра Яна и Генри Сехудо. Наконец, в ночь на 15 сентября, грузин одолел Шона О'Мэлли и стал чемпионом.

Ранее Ислам Махачев прокомментировал заявления Двалишвили о том, что Дагестан – это не одно и то же, что Россия, и что бойцы из Дагестана не относят себя к России. Российский боец, который как раз таки является дагестанцем, предположил, что своими высказываниями грузин надеется выбить из колеи опять же дагестанца Умара Нурмагомедова, с которым ему предстоит встретиться в клетке. По словам Махачева, Умар даст на это ответ – уже в октагоне.

В целом Махачев оказался удивлен позицией Мераба и пояснил, что Двалишвили проживает в Америке и не разбирается в том, о чем говорит.

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