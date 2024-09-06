Вестник Кавказа

На покупку учебников для школьников потратили 400 млн рублей в Кабардино-Балкарии

На покупку учебников для школьников потратили 400 млн рублей в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Покупка школьных учебников в этом году обошлась властям КБР почти в 400 млн рублей. Все образовательные учреждения полностью обеспечены пособиями, сообщают местные власти.

В 2024 году в Кабардино-Балкарии направили на покупку учебников для школьников 387 млн рублей. Об этом рассказали в Минпросвещения республики.

Там отметили, что покупка учебников из раздела "региональный компонент" обошлась в 29 млн рублей.

"В этом году в школы Кабардино-Балкарии поступило больше 100 тыс книг из раздела "региональный компонент". Это учебные пособия по таким предметам, как "Родной язык" и "Родная литература" (кабардино-черкесский язык и балкарский язык)"

– пресс-служба ведомства

В сообщении также подчеркивается, что все учебные заведения республики на 100% обеспечены пособиями.

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