На покупку учебников для школьников потратили 400 млн рублей в Кабардино-Балкарии

Покупка школьных учебников в этом году обошлась властям КБР почти в 400 млн рублей. Все образовательные учреждения полностью обеспечены пособиями, сообщают местные власти.

В 2024 году в Кабардино-Балкарии направили на покупку учебников для школьников 387 млн рублей. Об этом рассказали в Минпросвещения республики.

Там отметили, что покупка учебников из раздела "региональный компонент" обошлась в 29 млн рублей.

"В этом году в школы Кабардино-Балкарии поступило больше 100 тыс книг из раздела "региональный компонент". Это учебные пособия по таким предметам, как "Родной язык" и "Родная литература" (кабардино-черкесский язык и балкарский язык)"

– пресс-служба ведомства

В сообщении также подчеркивается, что все учебные заведения республики на 100% обеспечены пособиями.