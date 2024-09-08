Вестник Кавказа

Нового главу Кабардино-Балкарии выберут 3 октября

Нового главу Кабардино-Балкарии выберут 3 октября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выборы главы Кабардино-Балкарии назначены на 3 октября. Ранее Владимир Путин утвердил на пост руководителя региона трех кандидатов. Действующий глава КБР руководит с 2019 года.

Выборы нового руководителя Кабардино-Балкарии состоятся 3 октября, заявила глава республиканского парламента Татьяна Егорова.

Напомним, что нового лидера региона определит парламент КБР.

В начале сентября президент России Владимир Путин утвердил трех кандидатов на должность главы КБР. В списке, помимо действующего руководителя Казбека Кокова, оказались депутат Алексей Войтов и министр природных ресурсов Ильяс Шаваев.

Стоит добавить, что Коков руководит Кабардино-Балкарией с 2019 года. До этого он занимал пост советника управления президента России по внутренней политике.

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