Нового главу Кабардино-Балкарии выберут 3 октября

Выборы главы Кабардино-Балкарии назначены на 3 октября. Ранее Владимир Путин утвердил на пост руководителя региона трех кандидатов. Действующий глава КБР руководит с 2019 года.
Выборы нового руководителя Кабардино-Балкарии состоятся 3 октября, заявила глава республиканского парламента Татьяна Егорова.
Напомним, что нового лидера региона определит парламент КБР.
В начале сентября президент России Владимир Путин утвердил трех кандидатов на должность главы КБР. В списке, помимо действующего руководителя Казбека Кокова, оказались депутат Алексей Войтов и министр природных ресурсов Ильяс Шаваев.
Стоит добавить, что Коков руководит Кабардино-Балкарией с 2019 года. До этого он занимал пост советника управления президента России по внутренней политике.