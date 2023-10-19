Вестник Кавказа

Москва рада заявке Пакистана на вступление в БРИКС

Флаги стран БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Алексей Оверчук заявил, что Россия поддержала заявку Пакистана в БРИКС. Он отметил, что особые братские отношения стран объединения привлекают многие государства.

Российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что Москва высоко оценивает заявку Пакистана на вступление в БРИКС.

Он отметил, что сложившиеся между странами БРИКС особые братские отношения привлекают многие государства со всего мира.

Оверчук подчеркнул, что Россия рада стремлениям Исламабада стать членом объединения.

Стоит добавить, что в ноябре 2023 года Пакистан подал заявку на присоединение к БРИКС. В Исламабаде выразили надежду на поддержку Москвы в этом вопросе.

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