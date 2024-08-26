РЖД запустит в конце года поезд Архангельск - Кисловодск

Через три месяца между Архангельском и Кисловодском начнет курсировать поезд. Он будет ездить примерно 1-2 раза в неделю.

"Российские железные дороги" с середины декабря запустят поезд, который соединит Архангельск и Кисловодск. Об этом рассказали в самой компании.

"Это даст возможность жителям северных городов с комфортом путешествовать к популярным курортам Северного Кавказа"

– пресс-служба РЖД

Первый поезд по данному направлению отправится в Кисловодск 15 декабря, а в Архангельск – 17 декабря. Поезд будет ездить один раз в 4-5 дней.