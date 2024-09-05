Кубань и Чечня вошли в топ-10 самого дорогого чека на отдых

Чечня оказалась лидером о стоимости среднего чека на отдых в сентябре. Кубань – на 7 месте.

Многие туристы выбирают бархатный сезон для отдыха в Краснодарском крае, надеясь на более выгодные цены. Однако, стоимость отдыха в этом регионе далека от дешевизны. Согласно статистике, Кубань занимает седьмое место по стоимости среднего чека в сентябре, достигая 103 тыс рублей.

Почему так происходит? Одной из причин является популярность региона – мягкий климат, красивые пляжи, разнообразные развлечения делают его привлекательным как летом, так и осенью. И спрос создает предложение: при росте спроса на отдых цены также увеличиваются.

На первом и втором местах рейтинга оказались две республики Кавказа: Чечня с средним чеком в 160 тыс рублей и Кабардино-Балкария с показателем в 143,8 тыс рублей. Эти регионы также пользуются популярностью у отдыхающих благодаря своей уникальной природе, традициям и возможностям для активного отдыха.