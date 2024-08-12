На COP29 будет подписано более 60 соглашений

Участники COP29 должны подписать в Баку свыше 60 соглашений. Мероприятия, которые будут идти в азербайджанской столице в течение двух недель, посетят примерно 70-80 тысяч иностранных гостей.

На Конференции ООН по климату СОР29 ожидается подписание свыше 60 документов. Об этом сообщил замглавы МИД Азербайджана и главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, выступая на семинаре "29 диалогов о климате: Дорога к COP29".

"В целом, ожидается, что в рамках COP29, который пройдет с 11 по 22 ноября, будет принято более 60 документов по вопросам энергетики, сельскому хозяйству, технологиям и другим темам с участием более 20 официальных представителей. Это будет COP, где будет принято наибольшее количество документов среди последних пяти Конференций сторон"

– заместитель министра

В частности, он обратил внимание на то, что документ о финансировании, который должен быть подписан на COP29, станет своего рода испытанием для большинства государств относительно сохранения важности Парижского соглашения.

По словам Рафиева, благодаря принятию этого документа у всех развивающихся стран появится необходимое финансирование, которое позволит им вкладывать деньги в свою собственную климатическую деятельности.

"Амбиции сейчас большие. Все государства считают, что для достижения цели в 1,5° C необходимо выбирать амбициозные цели, такие как сокращение выбросов и т. д. Но для реализации всей этой амбициозной деятельности необходимы финансы. Поэтому существуют три формы реализации - финансы, технологии, построение возможностей"

– замглавы ведомства

В ходе мероприятия он также обнародовал программу 29-й сессии Конференции.

"11 ноября в Баку состоится церемония открытия COP29. 12-13 ноября состоится саммит представителей правительств. С 14 по 22 ноября уже будут тематические дни. В эти дни темы будут связаны с сельским хозяйством, продовольствием и другими сферами. Наряду с этим будут созданы официальные и неофициальные платформы. Нас радует конструктивный подход государств в этом вопросе"

– Ялчин Рафиев

Напомним, Конференция ООН по климату COP29 состоится в республике Южного Кавказа в ноябре. В течение двух недель Баку посетят в районе 70-80 тысяч иностранных гостей.