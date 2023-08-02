Лихорадка Западного Нила захватывает Астраханскую область

Астраханские медики бьют тревогу: по области растет число заболевших лихорадкой Западного Нила. Факт распространения болезни, переносимой комарами, подтвердили и в местном отделении Роспотребнадзора.

В Астраханской области за последнее время утроилось число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН), сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"По результатам исследования жителей Икрянинского, Харабалинского, Камызякского, Приволжского и Красноярского районов, у 17,6% обследованных были обнаружены специфические антитела класса G (IgG) к вирусу ЛЗН, что подтверждает его циркуляцию на данных территориях"

- Роспотребнадзор по Астраханской области

Всего по области зарегистрировано 12 случаев заболевания - по четыре случая в Астрахани и Красноярском районе, по два - в Икрянинском и Приволжском, все заболевшие находились в природных условиях, поэтому врачи связывают эпидемическое неблагополучие с высокой температурой воздуха, которая благоприятствует активному нападению комаров-переносчиков.

В регионе проводят плановые системные мероприятия по истреблению комаров – основных переносчиков тяжелого вирусного заболевания центральной нервной системы, однако ожидаемого результата пока не достигнуто.

Напомним, наиболее тревожные сообщения о числе заболевших поступают из Армении - по последним сведениям, количество пациентов приближается к ста, сообщили ранее в в Минздраве страны.